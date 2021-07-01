Полиция проверит оборудование МХАТа после травмирования зрительницы на спектакле Бузовой

Москва, 1 июля. Сотрудники правоохранительных органов проверят световые и звуковые устройства в МХАТ имени Горького в Москве.

Стражам порядка предстоит установить, насколько приборы опасны для использования. Поводом для проверки стала травма женщины, которая пришла посмотреть спектакль с участием телеведущей Ольги Бузовой, сообщает источник ФАН.

Девушка в возрасте 20 лет обратилась в больницу им. С. П. Боткина после выступления. По ее словам, она получила травму глаза из-за лазерной указки. Из-этого ей поставили диагноз «правый глаз — ослепление лазером». При этом в пресс-службе театра отрицают факт происшествия.