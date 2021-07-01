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Полиция начала проверку по факту травмирования зрительницы на спектакле с Бузовой
Происшествия
Полиция начала проверку по факту травмирования зрительницы на спектакле с Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 июля. Посетительница МХАТа имени Горького в Москве пожаловалась в полицию из-за лазерной указки, которую использовали во время спектакля. В нем играла телеведущая Ольга Бузова.

Девушка в возрасте 20 лет обратилась в больницу им. С. П. Боткина после выступления. По ее словам, она получила травму из-за лазерной указки. Пострадавшей поставили диагноз «правый глаз — ослепление лазером», сообщает источник ФАН.

При этом в пресс-службе театра отрицают факт происшествия. Правоохранители начали проверку по факту телефонограммы из клинической больницы. Другие детали инцидента устанавливаются.

Певица и телеведущая Ольга Бузова покинула Москву после громких скандалов, в которых фигурировало ее имя. Знаменитость улетела из России на целый месяц.

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