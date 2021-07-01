Стало известно, насколько подорожали услуги ЖКХ в Подмосковье

Москва, 1 июля. Председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мособлдумы Игорь Коханый рассказал, как подорожали услуги ЖКХ в регионе.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Московской области увеличилась с сегодняшнего дня примерно на 3,6%. Об этом чиновник сообщил «Радио 1».

«Естественно, это в среднем, то есть какие-то тарифы подрастут чуть больше, какие-то не дотянут до 3,6%», — добавил он.

Коханый указал, что повышение стоимости таких услуг происходит планово каждый год. Тарифы никогда не превышают установленных законом лимитов и всегда растут ниже уровня инфляции, подытожил председатель комитета.

Цены на услуги ЖКХ повышаются в России с 1 июля. В среднем по стране они увеличатся на 3,3%, напоминает Федеральное агентство новостей.