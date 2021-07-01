Москвич выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка

Москва, 1 июля. Москвич выбросил кота из окна 17-го этажа на глазах у несовершеннолетнего. В полицию обратилась супруга мужчины и мама ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту заявления Екатерины Г. на собственного мужа в связи с жестоким обращением с животным. Заявительница отметила, что ее супруг в настоящий момент не работает, сообщает источник в полиции.

Трагедия случилась поздно вечером на улице Маршала Баграмяна. По словам женщины, ее муж схватил несчастного кота, который сидел на кухне, и выбросил питомца в окно. Дебошир действовал с особой жестокостью и прекрасно понимал, что за его действиями наблюдает малолетний сын, которому зрелище доставляло моральные страдания.

Кот получил множественные травмы, несовместимые с жизнью. Эту информацию подтвердила патологоанатомическая экспертиза, что было зафиксировано в протоколе. Правоохранители проводят проверку в порядке статей 144 и 145 УПК РФ.