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Собянин назвал условия для сохранения обычной жизни в пандемию коронавируса
Общество
Собянин назвал условия для сохранения обычной жизни в пандемию коронавируса
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 1 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принимаются все меры, чтобы найти компромисс для сохранения обычной жизни при коронавирусе.

На пленарном заседании Московского урбанистического форума мэр российской столицы сообщил об очевидном столкновении с угрозой. Он подчеркнул, что в Москве пытаются найти компромисс для обычной, привычной жизни даже в этих условиях.

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса», — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что властям приходится принимать очень сложные и очень тяжелые решения. Однако добавил, что брать ответственность — это то, чем следует заниматься.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о старте ревакцинации от коронавируса в столице России с 1 июля. Он сообщил, что повторную прививку медики рекомендуют делать через шесть месяцев.

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