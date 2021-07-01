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Власти Москвы не планируют приостанавливать работу транспорта из-за COVID-19

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:13
Общество
Власти Москвы не планируют приостанавливать работу транспорта из-за COVID-19
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 1 июля. Общественный транспорт в Москве не намерены останавливать на фоне распространения коронавирусной инфекции.

При закрытии столичного транспорта город остановится. Люди не смогут добраться даже до работы. Поэтому реализовать подобную меру невозможно. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в ходе сессии Московского урбанистического форума.

Еще пять автомобилей ранее разыграли в рамках проведения вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве. Это уже второй этап лотереи среди привитых москвичей. Участниками стали 343 263 горожанина.

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