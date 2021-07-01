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Фигурант дела о госизмене Сафронов решил не идти на сделку со следствием

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:02
Происшествия
Фигурант дела о госизмене Сафронов решил не идти на сделку со следствием
Агентство городских новостей Москва

Москва, 1 июля. Иван Сафронов, который проходит главным подозреваемым в громком деле о Роскосмосе и госизмене, отказался идти на сотрудничество со следствием.

Такой информацией поделился адвокат обвиняемого Дмитрий Катчев. По словам юриста, Сафронов также не будет давать показания, которые могли бы ему навредить.

Появились новые подробности данного уголовного дела о госизмене советника Роскосмоса Ивана Сафронова. Например, стало известно, что там не фигурирует гражданин Чехии Мартин Лариш.

Ранее арестованному Сафронову предложили звонок маме в обмен на сотрудничество. Сообщалось, что заключенный не виделся с родственницей в течение года.

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