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СК просит суд продлить арест Фургала на три месяца

  /   Обновлено: 01 июля 2021 15:07
Происшествия
СК просит суд продлить арест Фургала на три месяца
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 июля. Столичный следственный комитет просит Мосгорсуд продлить арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще на три месяца.

Фургал, которого обвинили в организации убийств дальневосточных предпринимателей, в настоящее время находится под стражей. В июне суд вынес решение о продлении ареста для фигуранта. В июле с момента задержания пройдет год заключения в СИЗО.

По версии СК, бывший губернатор может быть причастен к нескольким заказным убийствам. Записи его показаний проверили на новых программах — искусственный интеллект проанализировал его мимику и заключил, что, говоря об убийствах, Фургал сильно нервничал.

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