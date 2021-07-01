СК просит суд продлить арест Фургала на три месяца

Москва, 1 июля. Столичный следственный комитет просит Мосгорсуд продлить арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще на три месяца.

Фургал, которого обвинили в организации убийств дальневосточных предпринимателей, в настоящее время находится под стражей. В июне суд вынес решение о продлении ареста для фигуранта. В июле с момента задержания пройдет год заключения в СИЗО.

По версии СК, бывший губернатор может быть причастен к нескольким заказным убийствам. Записи его показаний проверили на новых программах — искусственный интеллект проанализировал его мимику и заключил, что, говоря об убийствах, Фургал сильно нервничал.