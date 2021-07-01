Администратор Telegram-канала «Глаз Бога» прокомментировал решение суда

Москва, 1 июля. Администратор Telegram-канал «Глаз Бога», деятельность которого признали незаконной в РФ, рассказал, что его бот продолжает работу.

По словам основателя канала, Таганский суд Москвы заблокировал только «клон» канала, к которому он не имеет никакого отношения, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в аккаунте публиковалась личная информация о гражданах РФ. Деятельность интернет-ресурса признали незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, рассказали в пресс-службе суда.