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Администратор Telegram-канала «Глаз Бога» прокомментировал решение суда

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:40
Происшествия
Администратор Telegram-канала «Глаз Бога» прокомментировал решение суда
pixabay.com

Москва, 1 июля. Администратор Telegram-канал «Глаз Бога», деятельность которого признали незаконной в РФ, рассказал, что его бот продолжает работу.

По словам основателя канала, Таганский суд Москвы заблокировал только «клон» канала, к которому он не имеет никакого отношения, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в аккаунте публиковалась личная информация о гражданах РФ. Деятельность интернет-ресурса признали незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, рассказали в пресс-службе суда.

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