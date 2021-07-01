Деятельность Telegram-канала «Глаз Бога» признали незаконной в России

Москва, 1 июля. Таганский суд Москвы заблокировал Telegram-канал «Глаз Бога», осуществляющий получение и сбор информации о гражданах.

Деятельность интернет-ресурса признали незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов дела следует, что иск в суд подал Роскомнадзор. Было установлено, что администратор канала распространял информацию незаконно. Из-за этого ресурс включили в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. О блокировке «Глаза Бога» не сообщается.