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Деятельность Telegram-канала «Глаз Бога» признали незаконной в России

  /   Обновлено: 01 июля 2021 13:49
Происшествия
Деятельность Telegram-канала «Глаз Бога» признали незаконной в России
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 1 июля. Таганский суд Москвы заблокировал Telegram-канал «Глаз Бога», осуществляющий получение и сбор информации о гражданах.

Деятельность интернет-ресурса признали незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов дела следует, что иск в суд подал Роскомнадзор. Было установлено, что администратор канала распространял информацию незаконно. Из-за этого ресурс включили в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. О блокировке «Глаза Бога» не сообщается.

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суд telegram блокировка
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