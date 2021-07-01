Дело блогера Дудя вернули в суд

Москва, 1 июля. Уголовное дело, которое завели в отношении блогера Юрия Дудя, после доработки вновь поступило в Зюзинский районный суд.

Уголовное дело возбудили по статье о пропаганде наркотиков. В настоящее время его приняли в производство.

Правоохранители усмотрели рекламу запрещенных веществ в двух интервью ведущего. Дудь в эфире беседовал с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Эксперты пришли к выводу, что во время эфира велась пропаганда наркотических средств. Санкция административной статьи предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.