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Правоохранители составили протокол на девушку-водителя Кокорина-младшего
Происшествия
Правоохранители составили протокол на девушку-водителя Кокорина-младшего
instagram.com  /  @kokorin9

Москва, 1 июля. Сотрудники полиции привлекли к ответственности девушку, которая возила Кирилла Кокорина и Карена Григоряна, которых задерживали за конфликт в кафе.

Протокол об административном правонарушении составили в отношении модели Люсьен Белоусовой. Она возила молодых людей в ту ночь. Автомобиль принадлежит спортсмену Александру Кокорина. На этом автомобили 164 раза нарушили ПДД с 2016 года. За последне время было зарегистрировано 24 неоплаченных штрафа на сумму до 100 тысяч рублей.

Кириллу Кокорину грозит до 15 суток ареста. Он вместе с приятелем устроил конфликт в одном из московских ресторанов. Брата футболиста Кокорина обвиняют по статьям о неповиновении представителю власти и о мелком хулиганстве.

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