Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании москвички

Москва, 1 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки. Инцидент произошел на улице Печорская на северо-востоке города.

Злоумышленник совершил нападение на незнакомую девушку, избил ее, изнасиловал, после чего похитил личные вещи жертвы. На данный момент пострадавшая находится в больнице.

Личность нападавшего были установлены в кратчайшие сроки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в московском парке неизвестный с ножом изнасиловал двух студенток. Личность преступника и его местонахождение выясняют сотрудники правоохранительных органов.