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Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании москвички

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:53
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании москвички
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 1 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки. Инцидент произошел на улице Печорская на северо-востоке города.

Злоумышленник совершил нападение на незнакомую девушку, избил ее, изнасиловал, после чего похитил личные вещи жертвы. На данный момент пострадавшая находится в больнице.

Личность нападавшего были установлены в кратчайшие сроки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в московском парке неизвестный с ножом изнасиловал двух студенток. Личность преступника и его местонахождение выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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москва изнасиловал печорская
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