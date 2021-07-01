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В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет из-за неисправности самолета

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:03
Происшествия
В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет из-за неисправности самолета
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июля. Самолет рейса SU1268 «Аэрофлота», который должен был отправиться в Казань, не смог вылететь из аэропорта Шереметьево.

Вылет воздушного судна был запланирован на 08:20 по московскому времени. Лайнер Airbus A321 вернулся к месту стоянки со взлетно-посадочной полосы. Всех пассажиров вернули из самолета в аэропорт. По предварительным данным, пилот заметил небольшую неисправность топливной системы, для перестраховки было принято решение заменить борт, сообщает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Накануне в аэропортах столичного региона были отменены и задержаны 36 рейсов. Так, во Внукове семь рейсов задержали, пять отменили. В Домодедове 12 задержали, один отменили. В Шереметьеве восемь задержали и три рейса отменили, сообщало РИАМО.

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шереметьево вылет задержка
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