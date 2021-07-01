Власти Москвы запустили сервис для отчетности о вакцинации сотрудников

Москва, 1 июля. Московские работодатели смогут отчитаться о вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции на специальном сервисе.

На портале mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны будут предоставить сведения о своих сотрудниках, привившихся от коронавируса. Сделать это может представитель компании, который имеет доступ к электронной подписи, или доверенное лицо предприятия. Данные необходимо предоставлять в формате таблицы Excel.

Работодатель должен указать полное и краткое наименование организации, ОГРН, ИНН, а также виды деятельности компании. В таблице должна присутствовать информация об общем количестве сотрудников и отдельно о тех, кто прошел процедуру вакцинации от COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о старте ревакцинации от коронавируса в российской столице с 1 июля. Повторную прививку можно поставить любым препаратом от COVID-19, который зарегистрирован в РФ.