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Среди вакцинированных от коронавируса москвичей разыграли еще пять автомобилей
Общество
Среди вакцинированных от коронавируса москвичей разыграли еще пять автомобилей
pixabay.com  /  gregroose

Москва, 1 июля. Еще пять машин были разыграны в рамках прививочной кампании в Москве. Второй этап розыгрыша прошел среди вакцинированных от коронавирусной инфекции горожан.

Лотерею провели в эфире телеканала «Москва 24» в ходе акции «Вакцина рулит». Участниками на второй стадии розыгрыша стали москвичи, которые сделали укол первым компонентом препарата с 21 по 27 июня.

Так, участие в розыгрыше приняли 343 263 гражданина. Победителей определили посредством генератора случайных чисел. Организаторы свяжутся с ними и объяснят, как получить машину.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого объявил о начале кампании по повторной вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать в восьми павильонах «Здоровая Москва».

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машина вакцинация розыгрыш коронавирус
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