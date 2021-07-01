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Московская полиция возбудила 44 уголовных дела о поддельных сертификатах о вакцинации

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:49
Происшествия
Московская полиция возбудила 44 уголовных дела о поддельных сертификатах о вакцинации
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 1 июля. Столичные полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус.

Сотрудники полиции проводят системную работу по противодействию продажи поддельных сертификатов вакцинации COVID-19. В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела, часть из которых направили в суд для рассмотрения по существу. За подобное правонарушение злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В столице продолжают выявлять продажи поддельных меддокументов, связанных с вакцинацией от коронавируса, сообщал РИАМО. Пойманы участники группы, которых подозревают в изготовлении и реализации таких справок.

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