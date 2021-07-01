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Собянин объявил о старте ревакцинации от коронавируса в Москве с 1 июля

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:17
Общество
Собянин объявил о старте ревакцинации от коронавируса в Москве с 1 июля
pixabay.com  /  whitesession

Москва, 1 июля. Ревакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве с 1 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Повторно привиться от COVID-19 теперь можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». При этом с 5 июля откроют запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Повторную прививку медики рекомендуют делать через шесть месяцев, исходя из напряженной эпидемиологической обстановки. Кроме того, спустя полгода специалисты просят еще раз вакцинироваться и тех россиян, которые уже переболели коронавирусом.

Центр имени Гамалеи ранее заявил об отсутствии необходимости обновлять российский препарат «Спутник V». Данная вакцина по-прежнему является высококлассной для борьбы с COVID-19.

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москва собянин коронавирус ревакцинация
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