Собянин объявил о старте ревакцинации от коронавируса в Москве с 1 июля

Москва, 1 июля. Ревакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве с 1 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Повторно привиться от COVID-19 теперь можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». При этом с 5 июля откроют запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Повторную прививку медики рекомендуют делать через шесть месяцев, исходя из напряженной эпидемиологической обстановки. Кроме того, спустя полгода специалисты просят еще раз вакцинироваться и тех россиян, которые уже переболели коронавирусом.

Центр имени Гамалеи ранее заявил об отсутствии необходимости обновлять российский препарат «Спутник V». Данная вакцина по-прежнему является высококлассной для борьбы с COVID-19.