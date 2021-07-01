Транспортная полиция изъяла у жительницы Подмосковья крупную партию наркотиков

Москва, 1 июля. Сотрудники транспортной полиции Подмосковья изъяли у местной жительницы 300 граммов наркотического вещества. Женщина уверяла, что приобрела наркотик для личного пользования.

Инцидент случился на станции Москва-Пассажирская-Ярославская, куда в дежурную часть была доставлена подозреваемая. Полицейские провели досмотр личных вещей россиянки, где обнаружили два свертка с тремя брикетами вещества характерного цвета.

Изъятое вещество было отправлено на экспертизу, которая показала, что это гашиш. Каждый брикет весил почти 100 граммов. Злоумышленница рассказала, что приобрела наркотическое вещество бесконтактным способом при помощи тайника-закладки и заплатила за партию 100 тыс. рублей.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотического средства в крупном размере». В настоящий момент расследование продолжается, преступнице была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее полиция Севастополя изъяла у местного жителя полтора килограмма синтетического наркотика. Подозрительный мужчина была обнаружен в лесном массиве.