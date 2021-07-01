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Суд арестовал экс-председателя банка по делу о хищении миллиарда рублей

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:26
Происшествия
Суд арестовал экс-председателя банка по делу о хищении миллиарда рублей
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 1 июля. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления «Ринвестбанка» Максима Ткачева. Его обвиняют в хищении 1,3 миллиарда рублей.

Ткачева вызвали на допрос по делу о мошенничестве и растрате в рязанском банке, рассказали в Басманном суде. Однако после ему предъявили обвинение в хищении из банка 1,3 миллиарда рублей, затем арестовали.

Под стражей уже находятся экс-президент «Ринвестбанка» Светлана Позднова и бывший бенефициар Владимир Романов. По версии следствия, Романов выводил деньги из финансовой организации, у которой отозвали лицензию. Общий долг «Ринвестбанка» перед кредиторами составил 5,7 миллиарда рублей.

Суд вынес приговор владельцу стоматологических клиник и его подельникам, сообщал ФАН. Все фигуранты получили условные сроки заключения.

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суд арест хищение
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