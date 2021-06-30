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Установлена предварительная причина падения самолета в Подмосковье

Происшествия
Установлена предварительная причина падения самолета в Подмосковье
wikipedia.org  /  Общественное достояние

, 30 июня. Согласно предварительной версии, легкомоторный самолет в Подмосковье упал из-за того, что у него пропала тяга. На данный момент следствие начало проверку по факту инцидента.

Ранее межрегиональная транспортная прокуратура, инициировала проверку выполнения законов на морского и авиатранспорта. Причиной проверки стала жесткая посадка легкомоторного самолета в районе Лыткарино в Подмосковье.

Прокурор по надзору за исполнением законодательства по морскому и авиатранспорту. Согласно результатам проведенной проверки, ведомство будет принимать необходимые меры.

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