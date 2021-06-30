Власти Подмосковья назвали условие для отказа от введения QR-кодов на транспорте

Москва, 30 июня. Сохранение хороших темпов вакцинации от COVID-19 позволит избежать введения QR-кодов на проезд в общественном транспорте. Об этом заявила губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Власти Подмосковья изучали возможность введения ограничений на проезд только для владельцев QR-кодов, подтверждающих их защиту от коронавирусной инфекции, передает телеканал «Россия-24».

«При вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям», — отметил Воробьев.

Власти региона будут вводить ограничения, руководствуясь приростом заболевших COVID-19. Пока, по словам губернатора, граждан стараются аккуратно убедить пройти вакцинацию и быть осторожными в транспорте.

Вакцинация от коронавируса пока остается добровольной. Но прививку нужно сделать, чтобы предотвратить развитие пандемии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.