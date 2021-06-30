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Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорт в Подмосковье

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:48
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Общество
Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорт в Подмосковье
unsplash.com  /  David Dvořáček

Москва, 30 июня. QR-коды на транспорт в Московской области при существующих темпах вакцинации от коронавируса постараются не вводить, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Придворовые территории, детские площадки и парки Подмосковья можно посещать без обязательного применения QR-кодов. Однако в указанных локациях следует соблюдать социальную дистанцию.

Жители Москвы и гости города смогут посещать кафе и рестораны только при получении кода, который подтверждает наличие вакцинации или справки об отсутствии COVID-19.

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