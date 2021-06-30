Воробьев пообещал пока не вводить QR-коды на транспорт в Подмосковье

Москва, 30 июня. QR-коды на транспорт в Московской области при существующих темпах вакцинации от коронавируса постараются не вводить, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Придворовые территории, детские площадки и парки Подмосковья можно посещать без обязательного применения QR-кодов. Однако в указанных локациях следует соблюдать социальную дистанцию.

Жители Москвы и гости города смогут посещать кафе и рестораны только при получении кода, который подтверждает наличие вакцинации или справки об отсутствии COVID-19.