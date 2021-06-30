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Выгоду трудовых мигрантов для Москвы разъяснили в ЛДПР

Экономика
Выгоду трудовых мигрантов для Москвы разъяснили в ЛДПР
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 30 июня. Столичным властям удобно нанимать иностранных рабочих, ведь те не привыкли отстаивать свои законные права в соответствии с ТК, считает замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Мигранты, как правило, не обращаются в трудовую инспекцию в связи с недоплатами, переработками или незаконным переводом на другие участки работы. В сфере ЖКХ Москвы можно увидеть много таких людей, убирающих улицы от мусора, приводящих город в нормальное состояние после осадков, отметил депутат в интервью «Радио 1».

Однако в ЛДПР считают, что правильно было бы трудоустраивать прежде всего российских граждан, учитывая высокий уровень безработицы в стране. Раз в Москве есть такая потребность, в соседних регионах найдутся люди, которых устроит предлагаемая здесь зарплата, добавил Нилов.

Сенатор Валерий Рязанский ранее поддержал так называемое соглашение о лояльности для мигрантов, прописывающее правила их пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.

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