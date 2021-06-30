Патриарх Кирилл дал благословение на усиление мер по коронавирусу в храмах

Москва, 30 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усиление мер по нераспространению коронавируса в московских храмах.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по стране. РПЦ усилит контроль за соблюдением ограничений по COVID-19 в храмах и монастырях. Дополнительные превентивные меры позволят прихожанам защититься от возможного заражения, объяснил патриарх Кирилл.

Управление Московской патриархии по Москве намерено проводить выборочные проверки соблюдения требований по нераспространению COVID-19. Бесплатная вакинация от заболевания началась в Центральной клинической больнице имени святителя Алексия, добавил он.