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Патриарх Кирилл дал благословение на усиление мер по коронавирусу в храмах

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:28
Общество
Патриарх Кирилл дал благословение на усиление мер по коронавирусу в храмах
Невские Новости

Москва, 30 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усиление мер по нераспространению коронавируса в московских храмах.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по стране. РПЦ усилит контроль за соблюдением ограничений по COVID-19 в храмах и монастырях. Дополнительные превентивные меры позволят прихожанам защититься от возможного заражения, объяснил патриарх Кирилл.

Управление Московской патриархии по Москве намерено проводить выборочные проверки соблюдения требований по нераспространению COVID-19. Бесплатная вакинация от заболевания началась в Центральной клинической больнице имени святителя Алексия, добавил он.

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