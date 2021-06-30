Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета в Подмосковье

Москва, 30 июня. Межрегиональная транспортная прокуратура проверит исполнение законов на воздушном и водном транспорте после жесткой посадки легкомоторного самолета в районе Лыткарино.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

Два человека, которые находились на борту самолета, не получили серьезных травм. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.