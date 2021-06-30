Мошенники обманули артистку хора Большого театра на 352 тыс. рублей

Москва, 30 июня. Телефонный аферист, представившийся банковским работником, заставил перевести деньги на «безопасный счет» артистку Большого театра.

Злоумышленник заявил, что является сотрудником одного из известных банков, и заверил собеседницу в том, что может предотвратить несанкционированное снятие денег с ее счета. Для этого женщине нужно было перевести средства с банковской карты на «резервный счет».

Артистка перевела мошенникам более 352 тыс. рублей, после чего «банковский работник» перестал выходить на связь. Пострадавшая обратилась в полицию.