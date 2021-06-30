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Власти Подмосковья не исключили введение комбинированного обучения в школах

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:18
Общество
Власти Подмосковья не исключили введение комбинированного обучения в школах
mosreg.ru  /  Пресс-служба правительства Московской области

Москва, 30 июня. Условие, при котором в школах будет введена комбинированное обучение, назвал председатель Комитета Московской областной Думы по вопросам образования и культуры Олег Рожнов.

Наиболее оптимальной формой обучения сегодня остается очная. Однако в случае, если к сентябрю в Московской области будет складываться крайне сложная ситуация по коронавирусу, власти региона могут ввести в очно-дистанционный режим, добавил он.

«Как вариант – комбинированный режим. Но самой основной, нужной и важной для детей мы считаем очную форму обучения»,— цитирует его слова «Радио 1».

На днях губернатор Петербурга Александр Беглов повторно привился от коронавируса. Градоначальник призвал петербуржцев последовать его примеру, напомнив, что медики рекомендовали прививаться повторно в связи с появлением нового опасного штамма коронавируса.

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школа учеба коронавирус COVID-19 рожнов
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