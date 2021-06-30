Пенсионерке разбили нос во время массовой драки в очереди на вакцинацию

Москва, 30 июня. В торговом центре в Пушкине открыт пункт, где можно привиться от коронавируса. Один нетерпеливый гражданин спровоцировал потасовку.

Вакцинация проводилась в порядке живой очереди. Один из мужчин решил не ждать и пройти вперед других. Ожидавшие вакцинации выразили возмущение. Разгорелся словесный конфликт, в ходе которого так и не удалось решить, кто раньше пойдет на укол.

От слов перешли к рукопашной. Разнимать толпу пришлось охране торгового центра. В драке разбили нос пенсионерке, которая не участвовала в потасовке.