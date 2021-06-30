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Пенсионерке разбили нос во время массовой драки в очереди на вакцинацию

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:05
Происшествия
Пенсионерке разбили нос во время массовой драки в очереди на вакцинацию
pexels.com  /  it's me neosiam

Москва, 30 июня. В торговом центре в Пушкине открыт пункт, где можно привиться от коронавируса. Один нетерпеливый гражданин спровоцировал потасовку.

Вакцинация проводилась в порядке живой очереди. Один из мужчин решил не ждать и пройти вперед других. Ожидавшие вакцинации выразили возмущение. Разгорелся словесный конфликт, в ходе которого так и не удалось решить, кто раньше пойдет на укол.

От слов перешли к рукопашной. Разнимать толпу пришлось охране торгового центра. В драке разбили нос пенсионерке, которая не участвовала в потасовке.

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драка вакцинация коронавирус
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