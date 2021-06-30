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Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой

  /   Обновлено: 30 июня 2021 17:34
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2, дважды высказывался о желании совершить побег из мест лишения свободы. Позже осужденный назвал шуткой заявления о побеге.

Однако Преображенский суд Москвы подтвердил законность постановки блогера на учет как лица, склонного к побегу.

Отметка о склонности к побегу появилась в деле Алексея Навального, когда он еще находился в СИЗО «Матросская тишина». В колонии ИК-2, где осужденный отбывает наказание, данный статус за блогером сохранился.

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Алексей Навальный побег ик-2
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