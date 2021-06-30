Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой

Москва, 30 июня. Блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2, дважды высказывался о желании совершить побег из мест лишения свободы. Позже осужденный назвал шуткой заявления о побеге.

Однако Преображенский суд Москвы подтвердил законность постановки блогера на учет как лица, склонного к побегу.

Отметка о склонности к побегу появилась в деле Алексея Навального, когда он еще находился в СИЗО «Матросская тишина». В колонии ИК-2, где осужденный отбывает наказание, данный статус за блогером сохранился.