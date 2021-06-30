Дело устроившего ДТП с пострадавшим блогера Била передали в суд

Москва, 30 июня. Дело блогера Эдварда Била, который устроил ДТП в центре столицы, поступило в суд. Накануне завершилось расследование уголовного дела.

Согласно данным прокуратуры, Бил стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Дорожный инцидент произошел на Смоленской площади. Блогер Эдвард Бил, управляя Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала водитель Volkswagen консультант Госдумы Мария Артемова.

Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытые переломы ног и перелом таза. В настоящее время Эдвард Бил находится под домашним арестом, сообщало РИАМО.