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Редакция «Вечерней Москвы» выиграла в конкурсе «Московское качество»

Общество
Редакция «Вечерней Москвы» выиграла в конкурсе «Московское качество»
Вечерняя Москва

Москва, 30 июня. Редакцию «Вечерней Москвы» наградили в категории «Социально ответственные СМИ» в рамках ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России».

Конкурс проводится с 2015 года совместно с Московской торгово-промышленной палатой. Затем жители столицы и гости города голосуют за лучшие услуги и товары. «Вечерняя Москва» получила премию за проект «Конкурс «Московское качество».

Помимо этого, в рамках конкурса поддерживают отечественных производителей. Так как участвуют только российские бренды или локализованные в РФ, передает «Вечерняя Москва».

Комитет по развитию туризма Петербурга поддержал IV Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини». Также глава ведомства Сергей Корнеев вошел в Международный совет конкурса, пишет «Петербургский дневник».

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