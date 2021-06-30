Редакция «Вечерней Москвы» выиграла в конкурсе «Московское качество»

Москва, 30 июня. Редакцию «Вечерней Москвы» наградили в категории «Социально ответственные СМИ» в рамках ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России».

Конкурс проводится с 2015 года совместно с Московской торгово-промышленной палатой. Затем жители столицы и гости города голосуют за лучшие услуги и товары. «Вечерняя Москва» получила премию за проект «Конкурс «Московское качество».

Помимо этого, в рамках конкурса поддерживают отечественных производителей. Так как участвуют только российские бренды или локализованные в РФ, передает «Вечерняя Москва».

Комитет по развитию туризма Петербурга поддержал IV Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини». Также глава ведомства Сергей Корнеев вошел в Международный совет конкурса, пишет «Петербургский дневник».