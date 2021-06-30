Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 16:03
16:02
Общество
Путин перечислил любимые игры детства
16:01
Весь мир
Ливийские военнослужащие спасли заблудившихся в пустыне мигрантов из Египта
16:00
Евро 2020
«Сдались»: бывший президент ФК «Спартак» прокомментировал игру сборной России на Евро-2020
16:00
Общество
Владимир Путин ответил на 68 вопросов во время прямой линии
16:00
Экономика
Дефицит складских помещений возник на рынке Москвы и Подмосковья
16:00
Украина
«Газпром» лишил Украину возможности шантажировать Россию
15:57
Политика
Владимир Путин рассказал о славных периодах российской истории
15:56
Политика
Путин описал, какую Россию он бы хотел видеть в будущем
15:55
Политика
Путин: главное достижение еще впереди
15:55
Весь мир
Хуситы пытаются взять под контроль частные банки Йемена
Все новости

Суд отказался переводить под домашний арест выданного Австрией экс-чиновника Минкультуры

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:30
Происшествия
Суд отказался переводить под домашний арест выданного Австрией экс-чиновника Минкультуры
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

, 30 июня. Мосгорсуд не отпустил под домашний арест экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, которого подозревают в хищении более 900 млн рублей.

По данным следствия, в 2015 году Мазо вместе с подельниками присвоил крупную сумму, предназначенную для реконструкции Эрмитажа.

В 2019 году чиновник обратился к австрийским властям с просьбой об убежище. По его словам, уголовное дело якобы было возбуждено российскими следователи по "политическим мотивам". В марте прошлого года подозреваемый был экстрадирован в Москву.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Суд отказался переводить под домашний арест выданного Австрией экс-чиновника Минкультуры
суд москва эрмитаж
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru