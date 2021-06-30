Суд отказался переводить под домашний арест выданного Австрией экс-чиновника Минкультуры

, 30 июня. Мосгорсуд не отпустил под домашний арест экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, которого подозревают в хищении более 900 млн рублей.

По данным следствия, в 2015 году Мазо вместе с подельниками присвоил крупную сумму, предназначенную для реконструкции Эрмитажа.

В 2019 году чиновник обратился к австрийским властям с просьбой об убежище. По его словам, уголовное дело якобы было возбуждено российскими следователи по "политическим мотивам". В марте прошлого года подозреваемый был экстрадирован в Москву.