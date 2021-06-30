Брат футболиста Кокорина задержан после дебоша в Москве

Москва, 30 июня. Сотрудники полиции рано утром задержали Кирилла Кокорина. Он является младшим братом российского футболиста Александра Кокорина.

По данным СМИ, родственника спортсмена и его приятеля доставили в отделение из-за мелкого хулиганства. Нетрезвые мужчины захотели «продолжения банкета». Они отправились в ресторан при одном из отелей. Персонал не пустил их из-за санитарных ограничений. Пьяные мужчины спровоцировали конфликт, после чего их увезли подъехавшие силовики.

Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени пьяный горожанин устроил погром во дворе. Мужчина таким способом пытался разобраться с супругой, сообщало Deita.