Москвичам рассказали, стоит ли ждать аномальной жары в июле

Москва, 30 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погоду для жителей Москвы на июль.

Погодные условия в столице России в июле будут неоднородными. На протяжении месяца ожидается как прохладная, так и теплая погода, добавил Вильфанд.

«В первую пятидневку июля возвращения изнуряющей жары, которая была на прошлой неделе в Москве, пока что не ожидается», — сообщил он.

Кроме того, глава Гидрометцентра России отметил, что на этой неделе температура воздуха в Москве будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла. Погода будет сопровождаться кратковременными осадками и переменной облачностью.