Приведены промежуточные итоги работы центров занятости в Подмосковье

Москва, 30 июня. Более 36 тысяч граждан нашли работу в Московской области благодаря центрам занятости. Такую информацию огласила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Около четырех тысяч безработных россиян были отправлены на обучение. При этом примерно три тысячи получили квалифицированную психологическую помощь, сообщила зампред.

По ее словам, уровень безработицы в Подмосковье составляет 3,8%. Этот жке показатель по России равен 5,4%, а по Центральному федеральному округу — 3,9%.

«Сейчас подмосковные работодатели ищут порядка 67 тысяч сотрудников», — отметила Каклюгина.

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