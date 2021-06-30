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Столичные медики используют ИИ для диагностики остеопороза и болезней сердца

  /   Обновлено: 30 июня 2021 08:32
Наука
Столичные медики используют ИИ для диагностики остеопороза и болезней сердца
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Московские врачи-рентгенологи стали использовать алгоритмы искусственного интеллекта для диагностирования остеопороза и ишемической болезни сердца.

Алгоритмы ИИ минимизируют риски ошибки во время осмотра пациентов. Кроме того, искусственный интеллект делает процесс обследования более быстрым и качественным. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Ранее в эфире ГТРК «Дагестан» сообщили, что все маммологические диагнозы в Махачкале ставит искусственный интеллект. Алгоритм самостоятельно проводит исследование и ставит диагноз пациенту в течение 40 секунд.

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