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Москвичам назвали лучшие веломаршруты в парках столицы

Общество
Москвичам назвали лучшие веломаршруты в парках столицы
pexels.com  /  Valeria Boltneva

Москва, 30 июня. Общая протяженность веломаршрутов, обустроенных на природных территориях Москвы, составляет 70 километров. У каждого из них есть свои особенности.

В Бирюлевском дендропарке можно проехать на велосипеде мимо сакуры, берез и кленов. Этот веломаршрут считается одним из лучших в столице. Его протяженность составляет 2,8 километра.

Совершить отличную велопрогулку можно по природно-историческому парку «Битцевский лес». Здесь маршрут начинается от пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо-Маклая. Некоторые участки велотрассы покрыты асфальтом, другие — спецсмесью.

По территории зоны отдыха пролегает веломаршрут в «Битце». Ехать предстоит через лес с соснами, дубами и старым ельником.

Новый веломаршрут, как стало известно ранее, скоро свяжет Ленинградскую область с Финляндией. Велодорожка пройдет через Светогорск.

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