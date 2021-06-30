Вильфанд пообещал москвичам комфортную температуру на этой неделе

Москва, 30 июня. Температура воздуха до конца текущей недели в Москве будет на уровне 20-25 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью, по его словам, ожидается около 15 градусов со знаком плюс. На выходных температура может подняться до 28 баллов. Погода будет сопровождаться кратковременными осадками и переменной облачностью.

«Такая вполне нормальная летняя погода», — сказал Вильфанд в интервью агентству городских новостей «Москва».

Ранее синоптик сообщил, что с 28 июня ожидается похолодание. Однако, по его словам, температура все равно будет выше климатической нормы на пять-шесть градусов.