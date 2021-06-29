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Сын главы правительства Ярославской области утопил электромобиль Tesla в пруду

  /   Обновлено: 29 июня 2021 18:40
Происшествия
Сын главы правительства Ярославской области утопил электромобиль Tesla в пруду
pr scr tesla.com

Москва, 29 июня. Сын главы правительства Ярославской области разбил и утопил электромобиль Tesla за 7,7 млн рублей. Машина не подлежит восстановлению. Сам водитель даже не пострадал.

Инцидент произошел на седьмом километре Подушкинского шоссе. Сын высокопоставленного чиновника не справился с управлением и попал в ДТП под Барвихой. Автомобиль стоимостью более 7 миллионов рублей перевернулся и утонул в местном водоеме. В результате аварии образовалась огромная пробка. Машина восстановлению не подлежит. Сам владелец чудом уцелел. Ему даже удалось избежать серьезных травм.

Американский предприниматель Илон Маск ранее подробно рассказал о новом электродвигателе Tesla Roadster и прорекламировал новую «безумную» установку для электрородстера.

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