Сын главы правительства Ярославской области утопил электромобиль Tesla в пруду

Москва, 29 июня. Сын главы правительства Ярославской области разбил и утопил электромобиль Tesla за 7,7 млн рублей. Машина не подлежит восстановлению. Сам водитель даже не пострадал.

Инцидент произошел на седьмом километре Подушкинского шоссе. Сын высокопоставленного чиновника не справился с управлением и попал в ДТП под Барвихой. Автомобиль стоимостью более 7 миллионов рублей перевернулся и утонул в местном водоеме. В результате аварии образовалась огромная пробка. Машина восстановлению не подлежит. Сам владелец чудом уцелел. Ему даже удалось избежать серьезных травм.

Американский предприниматель Илон Маск ранее подробно рассказал о новом электродвигателе Tesla Roadster и прорекламировал новую «безумную» установку для электрородстера.