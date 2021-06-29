Детеныши джейранов появились на свет в Московском зоопарке

Москва, 29 июня. Четверо малышей редкой газели джейрана родились в Московском зоопарке, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Зоологи и ветеринары уже осмотрели новорожденных и подтвердили, что малыши полностью здоровы. Мамы детенышей дали уже не первое потомство, поэтому и к новым детенышам проявляют должное внимание со знанием дела. Самцов заблаговременно отсадили от малышей, другие самки джейрана также хорошо восприняли пополнение в зоопарке, рассказала Акулова.

Новорожденные уже достаточно окрепли, чтобы самостоятельно ходить и даже бегать за мамой. По словам гендиректора зоопарка, в основном детеныши пока что питаются молоком мамы, но уже начинают пробовать траву, комбикорм и другую «взрослую» еду.

Аномальная жара пришла в Москву в июне 2021 года. Сотрудники Московского зоопарка начали кормить своих обитателей ледяными тортиками. Местные медведи лакомятся льдом с морковью и яблоками, а обезьян угощают замороженными ягодами.