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Резиденты ОЭЗ Москвы увеличили экспорт в три раза

Экономика
Резиденты ОЭЗ Москвы увеличили экспорт в три раза
technomoscow.ru  /  Пресс-служба Технополиса «Москва»

Москва, 29 июня. Экспорт резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» по итогам 2020 года составил 1,2 млрд рублей, что втрое выше, чем за предыдущий год.

Как сообщила пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики, экспорт резидентов ОЭЗ за прошлый год составил около трети суммарного объема поставок участников московской экономической зоны за все время.

«По итогам прошлого года свою продукцию экспортировал каждый седьмой резидент ОЭЗ. Произведенные ими товары были поставлены в более чем 20 стран мира», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Он добавил, что наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась продукция микроэлектронной промышленности, на которую пришлась почти половина объема поставок. Лидерами экспорта также стали компании, выпускающие литий-ионные батареи, оборудование для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей и установки для дезинфекции медицинских стационаров.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утвердил дополнительные меры антикризисной поддержки предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Кафе и рестораны столицы смогут отсрочить аренду принадлежащих городу помещений и получить государственные субсидии.

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