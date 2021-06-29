Почти 90 тысяч человек в день записываются на прививку от COVID-19 в Москве

Москва, 29 июня. Спрос на вакцинацию от коронавируса в Москве растет, в связи с чем на прививку записывается 87 тыс. человек ежедневно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

За счет ускорения темпов вакцинации в Москве прививки смогут получить 1,5 млн горожан за месяц, считает глава столицы. В Москве также открылись две тестовые площадки для вакцинации мигрантов, добавил Собянин.

Власти столицы планируют упростить процедуру прививочной кампании в Москве для некоторых категорий граждан, в том числе для самозанятых иностранцев. Пункты вакцинации для мигрантов работают в столице с 09:00 до 21:00 по московскому времени.