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Москва подала заявку на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2030»

Общество
Москва подала заявку на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2030»
pixabay.com  /  Michael Siebert

Москва, 29 июня. Россия подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2030» в Москве. Презентация состоялась на заседании Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

Правительство РФ поддерживает идею проведения мероприятия в столице и готово всячески поддерживать город в проведении выставки. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Россия имеет большой опыт проведения подобных мероприятий, поэтому ей можно доверить проведение «ЕВРО-2030».

«Инфраструктура Москвы постоянно обновляется и совершенствуется, и результатом является комфортная городская среда, создаваемая по самым современным стандартам», обратил внимание Мантуров на заседании.

Столица РФ это современный город безграничных возможностей для учебы, работы и творчества, добавил московский мэр Сергей Собянин на заседании. По его мнению, развитая экономика и население порядка 12 млн человек делают город идеально подходящим для проведения «ЕВРО-2030».

Москва предложила выбрать темой мероприятия «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Город для проведения выставки выберут в 2023 году по итогам голосования.

Санкт-Петербург одним из 12 городов по всему миру проводит чемпионат Евро-2020. Приехавшие на мероприятие иностранные болельщики восхитились красотой Северной столицы и признались, что влюбились в Петербург.

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москва выставка евро-2030
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