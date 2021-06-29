Воробьев перечислил свободные от QR-кодов локации Подмосковья

Москва, 29 июня. Жители Подмосковья могут приходить в некоторые локации региона без получения QR-кода, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Детские площадки в парках культуры и отдыха на территории Московской области, а также придворовые территории в регионе можно посещать без получения специального QR-кода. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно в указанных общественных местах, следует из документа.

Посещение ресторанов и кафе в Москве с 28 июня стало возможным только при получении QR-кода, подтверждающего наличие прививки или справки об отсутствии коронавируса. Точки общепита также остаются открытыми для людей, перенесших заболевание в последние шесть месяцев.