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Транспортная полиция изъяла 49 свертков с наркотиками у жителя Подмосковья
Происшествия
Транспортная полиция изъяла 49 свертков с наркотиками у жителя Подмосковья
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Москва, 29 июня. Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков на железнодорожной станции. У мужчины удалось изъять 85 граммов запрещенных веществ.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном сбыте, пересылке или производстве наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. Фигурант уже дал признательные показания.

По словам гражданина, он приобрел 50 свертков через тайники-закладки для дальнейшего сбыта. Один из них он успел спрятать, но позже показал правоохранителям место, в котором лежит «товар».

В отношении задержанного выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства дела.

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москва полиция наркотики
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