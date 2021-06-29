Власти Москвы назвали людей, которым стоит ограничить социальные контакты

Москва, 29 июня. Отдельной категории людей стоит временно ограничить социальные контакты из-за коронавируса, заявили власти Москвы.

Вакцинация и соблюдение социальной изоляции являются одними из основных правил, которые могут помочь предотвратить распространение коронавируса. Тем людям, у которых есть какие-либо противопоказания к вакцинации от COVID-19, стоит временно ограничить социальные контакты.

Начиная с 28 июня кафе и рестораны Москвы могут посетить только те, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, переболел или же получил отрицательный результат теста на COVID-19. Чтобы попасть в заведение, нужно предоставить QR-код. Этим пользуются мошенники. Они начали продавать такие QR-коды.