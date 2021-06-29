Сын российского миллиардера сбежал из дома после ссоры с возлюбленной

Москва, 29 июня. Полицейские и волонтеры несколько часов искали в столице сына миллиардера из списка Forbes. В правоохранительные органы по факту исчезновения обратилась его сожительница.

Девушка представилась невестой пропавшего. Она рассказала, что мужчина ушел днем из дома и отключил телефон. Заявительница подчеркнула, что в Москве у ее приятеля нет близких друзей.

Через несколько часов силовики нашли сына миллиардера недалеко от дома. Мужчина признался, что ушел после ссоры с сожительницей. Он добавил, что не хочет жить вместе с якобы невестой.