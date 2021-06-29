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Песков назвал жуликами торговцев поддельными сертификатами о вакцинации и QR-кодами

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:33
Происшествия
Песков назвал жуликами торговцев поддельными сертификатами о вакцинации и QR-кодами
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Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал фейковые QR-коды и сертификаты о вакцинации.

Песков заявил, что для борьбы с подделкой QR-кодов необходимы меры. По его словам, ситуация с поддельными сертификатами вызывает беспокойство, ведь это является нарушением законодательства.

Глава пресс-службы Кремля назвал всех, кто продает фиктивные документы, жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Он также призвал разработать меры для эффективной борьбы с ними.

Ранее Песков напомнил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной.

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