Песков назвал жуликами торговцев поддельными сертификатами о вакцинации и QR-кодами

Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал фейковые QR-коды и сертификаты о вакцинации.

Песков заявил, что для борьбы с подделкой QR-кодов необходимы меры. По его словам, ситуация с поддельными сертификатами вызывает беспокойство, ведь это является нарушением законодательства.

Глава пресс-службы Кремля назвал всех, кто продает фиктивные документы, жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Он также призвал разработать меры для эффективной борьбы с ними.

Ранее Песков напомнил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной.