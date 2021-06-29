Собянин установил новые меры поддержки московского общепита

Москва, 29 июня. Московский мэр Сергей Собянин утвердил дополнительные меры антикризисной помощи для предпринимателей, работающих в общепите.

Столичные кафе и рестораны смогут отсрочить аренду, а также станут потенциальными претендентами на получение государственных субсидий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение московского правительства.

Предполагается, что новый пакет поддержки позволит облегчить финансовую ситуацию для бизнеса на фоне введения новых ограничений из-за распространения коронавируса.

Начиная с 28 июня, предприятия общественного питания в Москве можно будет посетить, представив специальный QR-код, с помощью которого можно идентифицировать прохождение вакцинации, факт перенесенного заболевания COVID-19, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.